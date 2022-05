ÖVP blockiert weiter Verbot von Vollspaltenböden

„Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner sprach noch am Dienstagabend mit Minister Rauch (Grüne). Er bestätigte einmal mehr, dass man in einer Koalition mit der ÖVP Kompromisse finden müsse, und es in puncto Tierwohl in der Landwirtschaft an den Türkisen scheitere. Immerhin habe man Fristen bis 2030 setzen können, so Rauch: „Hier ist ein erster, wichtiger Schritt gelungen. Fix ist, dass wir an dem Thema dranbleiben.“ Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Die AMA soll mit ihrem Gütesiegel im Jahr 2024 von der permanenten Anbindehaltung Abstand nehmen, was die betroffenen Bauern unter Zugzwang bringen würde.