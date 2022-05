91 Prozent der Bevölkerung gegen Vollspaltenböden

Laut der Novelle werden Schweine nach wie vor auf Vollspaltenböden stehen. Die betäubungslose Kastration bei Ferkeln wird weiterhin erlaubt sein. Die Ausnahmen für die permanente Anbindehaltung bei Rindern sollen zwar fallen, aber als Übergangsfrist gilt 2030, was bei vielen auf Unverständnis stößt. „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner dazu: „Diese Haltungsform ist seit 2005 verboten, was soll also eine erneute Frist bis 2030? Kein Tier sollte rund um die Uhr, 365 Tage an der Kette hängen!“