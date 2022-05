Schluss mit dem Gesabbel, Herr Van der Bellen!

Geschätzter Alexander Van der Bellen: Sie haben Ihren Job in den letzten fünf Jahren gut erledigt, sehr gut sogar. Und das in Zeiten, wie sie vor Ihnen noch kein österreichisches Staatsoberhaupt meistern musste. Die Bombe Ibiza, den Wirbelsturm Kurz, die Pandemie, den Krieg in der Ukraine. Sie wurden zum Meister der Angelobung.