Wahlkampf-Theater in Weinviertler Gemeinde

„Original“-Volkspartei wirbt für SPÖ

Kennen Sie sich noch aus? Jetzt wird es nämlich erst wirklich kompliziert: Just in der Woche vor der Wahl verschickte der ehemalige ÖVP-Bürgermeister Franz Treibl eine Wahlwerbung unter dem Banner der „Original“-Volkspartei. Er wirbt aber nicht etwa für die Schwarzen, sondern für den roten Amtsinhaber Erich Trenker – und wirft seiner alten politischen Heimat vor, an einer echten Erneuerung nicht interessiert gewesen zu sein. Auf Druck von Landes- und Bezirkspartei hat man lieber mehrere „ÖVP-Splitter heimgeholt“, schreibt Treibl.