Wechselspiele der Parteien vor nahendem Urnengang

Der letzte Urnengang für Zweitwohnsitzer vor der Wahlrechtsnovelle im Sommer wird am 22. Mai in Pillichsdorf, Bezirk Mistelbach, geschlagen. Während die VP, wie berichtet, wieder mit vereinten Kräften in den Wahlkampf zieht, setzt SP-Ortschef Erich Trenker auf eine „bunte Liste“ - samt schwarzen Punkten.