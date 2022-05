Skateplatz wird zur Bühne mit prominenten Gästen

Der Tullner Skateplatz lockt in einigen Tagen mit einer weiteren Attraktion. „Ich freue mich riesig über die Eröffnung der neuen Miniramp. Ich selbst habe damals auf so einer Rampe am Weg zur Schule mit dem Fahren begonnen. So viel kann ich bereits versprechen: Das Programm rund um das Opening wird unglaublich actionreich, es ist für jeden etwas dabei“, sagt der Tullner BMX-Profi Senad Grosic.