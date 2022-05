Dornbirnerinnen starten ohne Paszek und Grabher

Die Tennis-Bundesliga beordert ab morgen ihre besten Spieler wieder auf die Plätze. Aber einer wird fehlen. Dornbirns „Mädchen für alles“ Stefan Bildstein wird nur noch in Notfällen einspringen. „Es ist an der Zeit, dass jetzt die jüngeren Spieler auf den Platz gehen und sich beweisen können“, sagt Bildstein, der aber nach wie vor in die Organisation des TC Dornbirn eingebunden ist.