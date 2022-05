Wie 007: Maturantin schummelte mit Knopflochkamera

Fall für die Staatsanwaltschaft

Der einzigartige Fall wird nun sogar bei der Grazer Staatsanwaltschaft landen. Dort war er am Donnerstag zwar laut einem Sprecher bereits bekannt, die Anzeige dürfte aber erst in den nächsten Tagen eintreffen. Die betroffene Schülerin wird die Matura wohl im Herbst noch einmal machen müssen. Die Schule war am Donnerstagabend nicht erreichbar.