Führerschein mit James-Bond-Ausrüstung erschlichen

68 Fälle, 90 Beschuldigte

Die technischen Utensilien, die sie dem ersehnten Führerschein näherbringen sollten, hatten die Prüfungsteilnehmer teils mit Klebestreifen an den Körper geklebt, ebenso Induktionskabel, „um die kabellose Audioübertragung in die Ohren zu gewährleisten“, so die Polizei. Für die richtigen Antworten schickten die Prüflinge offenbar Fotos der Fragen und bekamen die richtigen Antworten direkt ins Ohr gesagt. Insgesamt wird in 68 Fällen solcher Manipulationen der Führerscheinprüfung ermittelt, 90 Personen gelten laut Polizei als Beschuldigte.