Erneut Führerschein-Schummler in Graz ertappt

In Graz ist am Dienstag ein weiterer Betrug mit Spionageausrüstung bei Führerscheinprüfungen aufgeflogen. Die Prüfungsaufsicht der Landespolizeidirektion ertappte einen in Graz wohnhaften Afghanen beim Schummeln. Die Vorgehensweise war die bereits bekannte: Technisches Equipment (Minikamera, Miniohrhörer) wurde in einem Langarm-T-Shirt versteckt, ein bisher unbekannter „Einsager“ gab dem „Kunden“ die richtigen Antworten. Die Inspektion Karlauerstraße ermittelt bereits österreichweit.