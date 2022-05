Theater als Spiegel der sozialen Gerechtigkeit

Bunter Reigen an Neuinszenierungen

Ganz nach dem Motto „Was lange währt, wird endlich gut“ folgt am 15. Oktober die ersehnte Premiere von Paulus Hochgatterers „Die Blendung“ – eines der Coronaopfer des heurigen Jahres. Mit der Inszenierung kehrt Nikolaus Habjan nach der gefeierten Königsweg-Premiere von Elfriede Jelinek damit ans Landestheater zurück. Durch seine Arbeit „macht er die Figur in ihrer Unfassbarkeit als Puppe fassbar“, beschreibt Rötzer den Probenverlauf. Weitere Highlights sind etwa die Uraufführung des Stücks „Dunkelblum“. Eva Menasse beschreibt in ihrem neuen Epos die Macht des kollektiven Verdrängens. Oder „Pygmalion“ – vielen besser bekannt als „My Fair Lady“ – in der Inszenierung von Ruth Brauer-Kvam.