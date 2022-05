„Heiß und kalt spüre ich überhaupt noch nicht“

Dabei wurden Ihnen rechts ab dem Handgelenk die komplette Mittelhand sowie die Finger gebrochen, Sehnen, Gefäße und Nerven zerquetscht und zerrissen. Sie wurden neun Stunden operiert, Ihre Hand gerettet. Wie geht es Ihnen jetzt?

Ich bin auf Reha in Bad Häring in Tirol. Nach der Verletzung hab’ ich in der Hand noch immer kein Gefühl. Kalt-warm spür’ ich immer noch nicht. Die Ärzte haben gleich gesagt, über die Nerven müssen sie sich in einem Jahr kümmern, vielleicht Nerven transplantieren.