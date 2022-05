Zerquetschte Hand nach drei Monaten fast geheilt

Es hat besser geklappt, als zu erwarten - diese positive Bilanz drei Monate nach Unfall und OP zieht das Linzer KUK. Eine Baggerschaufel hatte die rechte Hand eines Arbeiters (38) Waidhofen an der Ybbs buchstäblich zerquetscht. In einer fast 9-stündigen Operation gelang es am 14. Februar den beiden Unfall- und Mikrochirurgen Michael Pollak und Andreas Kastner vom Kepler Universitätsklinikum trotz einer sehr ungünstigen Ausgangssituation, die Hand zu retten.