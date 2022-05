Tadellos: „Japanischer“ Reiswein aus Wien

Brauerei während Corona aufgebaut

Wurde anfänglich noch bei ihm zu Hause in der Badewanne gebraut, hat Schweger zusammen mit einem Investor während Corona in einem Kellerlokal in der Landstraße Österreichs erste kommerzielle Sake-Brauerei eröffnet. „Mittlerweile arbeiten wir an der dritten Abfüllung, und unser Produkt kommt gut an“, so Schweger stolz. So steht seine Kreation auf den Karten einiger der besten Lokale der Stadt.