Vater bedrohte Sohn im Streit mit Gewehr: Prozess

Mann wollte Ehefrau beistehen

Der 76-jährige Vater mischte sich ein, weil er „das respektlose Verhalten“ seines Sprösslings gegenüber der Mutter nicht akzeptierte und forderte den Sohn auf, das Haus zu verlassen - was dieser verweigerte. „Da hab’ ich zu meinem Gewehr gegriffen, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Aber es war ja nicht geladen“, so der Senior vor Gericht in Eisenstadt. Sein Sohn konnte ihm die Waffe entreißen und die Polizei verständigen. Ein als Zeuge geladener Beamter bestätigte beim Prozess, dass sich „keine Patrone in der Kammer befunden hat“. Doch weil das Magazin angesteckt war, hätte einmal repetieren gereicht, und die Waffe wäre „scharf“ gewesen.