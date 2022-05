Die Hälfte findet Wissenschaft abhängig

FPÖ- und MFG-Wählende skeptisch

Bezüglich Bildungshintergrund sind Akademiker und Akademikerinnen am wenigsten skeptisch. 90 Prozent von ihnen vertrauen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Bei Menschen, die als höchsten Abschluss die Pflichtschule haben, sind es nur mehr zwei Drittel. Dieser Wert ist im internationalen Vergleich hoch. Hinsichtlich des Wahlverhaltens zeigt sich, dass vor allem Anhänger und Anhängerinnen der Regierungsparteien ÖVP und Grüne an eine unabhängige Wissenschaft glauben. Bei SPÖ- und NEOS- Anhängern und Anhängerinnen sind es etwa zwei Drittel. Am skeptischsten sind Wähler und Wählerinnen der FPÖ und der MFG. Hier glauben etwas mehr als jede vierte (FPÖ) beziehungsweise weniger als jede fünfte (MFG) Person an eine unabhängige Wissenschaft.