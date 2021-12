Studie: So verändert Corona das Leben der Wiener

Im Lockdown wurde es zu Hause eng

Gerade in den Lockdowns in der kalten Jahreszeit wurde es vielen Wienern eng in ihren Wohnungen. Beengt wohnen in der Bundeshauptstadt vor allem Familien mit Kindern (38 Prozent wohnen in Überbelag). Hier stellen Home-Schooling und Kinderbetreuung eine zusätzliche Belastung dar. Überdurchschnittlich betroffen sind auch Personen unter 30 Jahren (24 Prozent) und Menschen mit Migrationshintergrund (25 Prozent). Insgesamt gaben in der Studie zwölf Prozent der befragten Wiener an, zu wenig Zimmer zur Verfügung zu haben.