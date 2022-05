Spiel zwei im Halbfinale: Bloß keine Ehrenrunde

Ganz weit in den Geschichtsbüchern zurückblättern muss man, um die letzte Niederlage der Roten Teufel gegen Linz in der HLA Meisterliga zu finden. Am 2. Dezember 2017 verloren die Harder Handballer in der Sporthalle Kleinmünchen unter Cheftrainer Petr Hrachovec mit 30:35. Heute ab 18 Uhr (ORF Sport+) will der Titelverteidiger im zweiten Spiel der Best-of-Three-Halbfinalserie in der Stahlstadt alles klar machen und nach dem 28:20 am Samstag in Hard mit einem Auswärtserfolg das Final-Ticket lösen.