Das Warten auf den Polit-Sturm in Niederösterreich

Wie berichtet, legte die SPÖ diese Woche nach und kreidete weitere teure Umfragen an. In Summe haben die schwarzen Landesräte rund 338.000 Euro an ihre ehemalige Parteifreundin überwiesen. In deren Büros will man die Vorwürfe offenbar aussitzen, Reaktionen blieben vorerst nämlich aus.