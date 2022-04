NÖ: Sonderprüfung zu Inseraten wurde jetzt fixiert

Die Zeiten des politischen Miteinanders in Niederösterreich sind jetzt wohl vorbei - zumindest die ÖVP betreffend. Denn alle anderen Parteien einigten sich nun darauf, die Inserate landesnaher Unternehmen in der ÖVP nahestehenden Medien untersuchen zu wollen. Eine Sonderprüfung des Landesrechnungshofes soll klären, ob - wie etwa die NEOS behaupten - durch Umgehungskonstruktionen Geld durch diese Inserate an die ÖVP geflossen ist.