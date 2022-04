U-Ausschuss soll Inserate unter die Lupe nehmen

Neos orten Konstruktionen und suchen Partner

Die Neos sehen darin Umgehungskonstruktionen, zumal im jüngsten Rechenschaftsbericht der ÖVP für Sponsoring und Inserate nur null Euro angegeben wurden. Das, meinen die Pinken, sei nicht glaubwürdig. Null Anlass zum Einschreiten sieht in der Causa allerdings der Parteien-Transparenz-Senat. In einem Schreiben an die ÖVP kündigte das Gremium an, keinen Anfangsverdacht für ein Tätigwerden zu sehen. Dennoch wollen die Neos – und wohl auch andere Oppositionsparteien – einschreiten.