Betrugsprozess um Handel mit Fleisch

Komplexer Sachverhalt

Deshalb war das Trio in Eisenstadt wegen schweren Betrugs angeklagt. „Wenn Sie die Verantwortung übernehmen, wäre auch eine Diversion möglich“, so die Richterin zum Prozessauftakt. Doch alle drei Männer bekannten sich nicht schuldig und beteuerten, dass es keinen Betrug gegeben habe. Am Ende setzte es Freisprüche.