Wehren kämpften gegen Feuerinferno in Faak am See

Im Bundessportheim in Faak am See (Kärnten) ist am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Insgesamt 12 Feuerwehren des Bezirkes Villach-Land standen im Einsatz. Bezirksrettungskommandant Libert Pekoll gab der „Krone“ eine Einschätzung der Lage.