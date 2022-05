Khloé Kardashian zeigt ihre Kurven in blauem Kleid

Khloé Kardashian sorgt derzeit gemeinsam mit ihrer Familie in der neuen Reality-Show „The Kardashians“ auf DisneyPlus für Furore. In einer der Folgen verriet sie auch, dass sie Panikattacken vor öffentlichen Auftritten hat. Das sah man ihr jetzt in New York nicht an. Dort sorgte sie mit ihrem Kleid für Wirbel.