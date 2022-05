Kourtney Kardashian: Jawort im sexy Hochzeitskleid

Die Unternehmerin und der Musiker hatten ihre Beziehung im Februar 2021 öffentlich gemacht und verlobten sich im Oktober. Beide haben jeweils drei Kinder aus vorigen Beziehungen. Ihre Liebesgeschichte ist im Augenblick auch auf Disney+ in der Serie „The Kardashians“ zu sehen. Unter anderem zeigte der Sendung in den ersten Folgen die Verlobung des Paares an einem Strand in Santa Barbara sowie ihre Probleme, ein Kind zu bekommen. In einer Folge reisen sie in Partnerlook-Skelett-Anzügen im Tourbus des Musikers in der Fruchtbarkeitsklinik an.