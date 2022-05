Kim Kardashian: Heftige Kritik an Monroe-Auftritt

Am Montagabend stahl Kim Kardashian im ikonischen Kleid von Marilyn Monroe bei der Met Gala in New York allen die Show. Stolz erzählte die Reality-TV-Queen am roten Teppich den Journalisten, sie habe extra sieben Kilo abgenommen, um in das Glitzer-Dress zu passen, das die Hollywood-Ikone 1962 getragen hatte, als sie US-Präsident J.F. Kennedy ein Geburtstagsständchen sang. Doch hat die 41-Jährige wirklich in das Monroe-Dress gepasst oder war alles nur ein Schwindel? Nach dem Auftritt hagelte es nun jedenfalls heftige Kritik.