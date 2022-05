190.000 Cannabis-Samen in „Drogenauto“

Monatelang waren ihm Fahnder im Zuge von „Operation Samos“ auf der Spur - nun tappte der ins Visier geratene Österreicher in Kakavia an der albanisch-griechischen Grenze in die Falle: Zollbeamte hatten ihn bereits erwartet und entdeckten im Wagen des 56-Jährigen alles, was es für eine professionelle Marihuana-Plantage braucht.