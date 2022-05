Polizei hielt Autisten für Staatsverweigerer

Der 30-Jährige leidet am Asperger-Syndrom und spricht nur in bestimmten Situationen. Am Dienstag musste er sich am Wiener Landesgericht wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter Körperverletzung verantworten. Der Mann war am Abend des 24. Dezember von einer Funkstreife beobachtet worden, als er bei Rot über die Kreuzung ging. Die Beamten sprachen ihn darauf an. "Er hat kein Wort gesagt. Zu dem Zeitpunkt war mir nicht bekannt, dass er an Autismus leidet. Ich hab‘ ihn unzählige Male aufgeklärt, dass er eine Verwaltungsübertretung begangen hat und wir seinen Ausweis sehen müssen“, sagte der diensälteste der drei Polizisten und Polizistinnen zum Richter. Er habe vermutet, dass der Autist unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand.