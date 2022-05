Klagenfurter zog Cannabis mit gestohlenem Strom

Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt bezog in der Zeit von 1. September 2017 bis 30. August 2019 widerrechtlich Strom zum Nachteil eines 69-jährigen Pensionisten. Der Beschuldigte hat in angemieteten Kellerräumlichkeiten im Stadtgebiet von Klagenfurt eine Zuchtanlage für legale Cannabispflanzen betrieben, den Strom dazu aber mittels Kabel über einen fremden Zähler bezogen. Dem Pensionisten entstand durch die Tat ein Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro.