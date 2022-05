„Es macht mittlerweile wirklich keine Freude mehr“

Das krasseste Beispiel ist das Sonnenblumenöl. Vorher kostete ein Liter einen Euro, jetzt sind wir bei vier“, beschreibt Philipp Jans vom Figerhof in Kals am Großglockner die derzeitige Lage. Der Landwirt setzt vor allem auf Ziegenprodukte und hat mehr als 400 Tiere in seinem Betrieb. Auch bei anderen Rohstoffen, etwa bei Glas (Plus 50%) oder bei Gewürzen (knapp 30%), explodierten in den vergangenen Wochen und Monaten die Preise. Diese Entwicklung bestätigt auch die Landwirtschaftskammer Tirol (LK), die noch andere Bereiche anführt: „Futter oder Treibstoff sind wesentlich teurer geworden. Wenn Bauvorhaben am Betrieb geplant sind, stehen Bauern vor den gleichen Herausforderungen wie alle anderen.“