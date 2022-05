„Wien ohne Fiaker ist wie Venedig ohne Gondeln“

Tierschutz-Minister Johannes Rauch möchte am liebsten alle Pferde aus der Stadt verbannen. Das hat für großen Wirbel in der Stadt gesorgt. Bürgermeister Michael Ludwig, selbst ein erklärter Liebhaber der Kutschenkultur, erteilt der Idee eine Absage. In der Diskussion geht es zum einen um das Tierwohl. Tierschützer fordern seit Jahre ein Fiaker-Verbot. Was dabei vergessen wird, ist, dass die 400 Rösser dann eingeschläfert werden müssen, wenn sie ihren Job verlieren. Und zum anderen sind viele Arbeitsplätze, vom Stallburschen bis zum Hufschmied, von den Fiakern abhängig. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.