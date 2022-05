Reiche Russen kaufen vermehrt türkische Immobilien

Zusätzlich zur Immobilienwirtschaft kurbeln Russen und Russinnen auch die türkische Tourismusbranche an. Im vergangenen Jahr reisten 4,7 Millionen Menschen aus Russland in die Türkei, was fast jedem fünften ausländischen Gast entspricht. In den ersten Wochen nach Kriegsbeginn sind die Buchungen russischer Urlauber und Urlauberinnen aber zurückgegangen. Selbiges gilt für Gäste aus der Ukraine.