Furcht vor Kreml: Oligarch zittert um sein Leben

„Ich verurteile nicht jene mit Villa in Miami oder an der französischen Riviera. Doch das Problem ist, dass sie gedanklich dort sind und nicht in Russland.“ Nur wenige Wochen nach Wladimir Putins unmissverständlicher Kritik an jenen Oligarchen, die sich nach Kriegsbeginn mit Privatjets ins Ausland abgesetzt hatten, sind sechs seiner ehemals engen Vertrauten tot.