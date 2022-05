„Tribunal für Terrorist Putin und sein Regime“

Was Maria Aljochina in ihrer Haft an Leid und Schrecken erfahren musste, beantwortete die Frontfrau der russischen Punkband rund 100 Tiroler Schülern nicht: „Ich will es euch nicht erzählen. Da ihr mich zu sehr an meinen 15-jährigen Sohn erinnert.“ Alle anderen Fragen der Schülerinnen und Schüler wurden von Aljochina und Bandkollegin Diana Burkot sehr offen und teilweise schonungslos beantwortet.