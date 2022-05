Pussy-Riot-Aktivistin gelang Flucht aus Russland

Auch andere Bandmitglieder geflüchtet

Auch andere Mitglieder der Band sollen Russland inzwischen verlassen haben, unter ihnen eine Freundin Aljochinas, mit der sie sich eine Wohnung teilte. Auch sie habe sich dafür als Essens-Lieferantin verkleidet. In Vilnius und auch in Island probe die Band nun für ihre bevorstehende Europa-Tournee, bei der Geld für die Ukraine gesammelt werden soll. An diesem Donnerstag ist ein Konzert in Berlin geplant, bei dem auch Maria Aljochina dabei sein werde, sagte eine Sprecherin des XJazz-Festivals.