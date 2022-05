Lüge, Spiel und die schöne Demokratie

Gruber: Was in Russland gerade passiert, ist ein Rückgriff ins Klo der Geschichte, auf die Kopfgeburt einer vermeintlich nationalen Identität. Der Gegenentwurf zur Demokratie, eine Simplifizierung und Reduktion auf ein vergangen geglaubtes Klischee. Man versucht, aus einem Minderwertigkeitskomplex heraus eine Form von Stärke zu kreieren. Ein alter Reflex. Der Nationalstaat, die Orthodoxie, die russische Kirche, all das erlebt nun eine Renaissance. In Wirklichkeit geht es natürlich um Schwäche. Dagegen kann das Zugeben einer Schwäche zur Stärke werden, das wäre ein erster Schritt. Und ein Gegenentwurf zum jetzigen russischen Regime. Eine Gefahr dieses Kriegs ist auch die Erhöhung der Militärausgaben allerorts. Das ist sicherlich ein nicht ungefährlicher Reflex auf unserer Seite. Die Verteidigung der Demokratie wird auf militärische Stärke reduziert. Es geht immer wieder um die Frage des Erkennens, wer wir wirklich sind. Oder zumindest um den Versuch. Diese Frage will ich aber am Theater nicht explizit beantworten, das obliegt dem Publikum.