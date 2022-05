Altachs Damen schrieben bei 1:6-Pleite Geschichte

Denn die Gäste aus St. Pölten führten bereits nach knapp 25 Minuten mit 4:0, da war die Partie natürlich bereits entschieden. „Sie waren um Klassen besser als wir, in allen Belangen. Das kann man nicht anders sagen“, so Summer, „aber zumindest haben wir uns in der zweiten Halbzeit etwas gefangen, die endete nur 1:2. Aber wohl auch, weil St. Pölten zurückschaltete.“