Auto kommt von Straße ab und zurückgeschleudert

Am 15. Mai 2022 gegen 20 Uhr lenkte ein 18-Jähriger aus Vorderweißenbach seinen Pkw auf der Böhmerwald-Bundesstraße von Haslach kommend Richtung Helfenberg. Dann das Unglück: In einer Rechtskurve bei Straßenkilometer 141 kam er auf die linke Fahrbahnseite, dabei übersteuerte der Pkw und schleuderte quer in eine Böschung bei einer Hauszufahrt.