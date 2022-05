Biker (24) starb nach Tour mit 180 PS-Maschine

„Die KTM 1290 Super Duke R EVO ist die nächste Evolutionsstufe von THE BEAST. Dank eines intuitiven semiaktiven Fahrwerks passt sich dieses BEAST nicht nur an die Fahrbahnbeschaffenheit, sondern auch an die Inputs des Fahrers an, was sie zu einem kaltblütigen Killer macht. Alle Möchtegern-Herausforderer werden sich warm anziehen müssen“ – soweit der PR-Text von KTM.