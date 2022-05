Wien: Ukraine stoppte Anwerbeversuche von Söldnern

Schallenberg beantwortete FPÖ-Fragen

Die Beantwortung liegt nun seit dem Wochenende schriftlich auf der Homepage des Parlaments vor. „Meinem Ressort wurde Anfang März bekannt, dass sich auf der Facebook-Seite der ukrainischen Botschaft in Wien Aufrufe an ausländische Bürger zur Teilnahme an der militärischen Verteidigung der Ukraine befinden“, verriet Schallenberg. Er habe daraufhin Anweisung gegeben, den ukrainischen Botschafter umgehend darüber zu informieren, dass diese Aufrufe in Widerspruch mit der österreichischen Rechtsordnung stehen und zu entfernen sind.