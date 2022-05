ESC: Keine Sanktionen nach politischer Botschaft

„Bitte helfen Sie der Ukraine, Mariupol, helfen Sie Asow-Stahl jetzt“, sagte Sänger Oleh Psiuk am Ende des Songs „Stefania“, den er als Hommage an seine Mutter geschrieben hatte. Kurz darauf soll sein Aufruf zur Hilfe, wie berichtet, bereits auf mutmaßlichen Bomben russischer Truppen in Mariupol aufgetaucht sein.