Phosphorbombenangriff als Reaktion auf ESC-Sieg?

Bomben mit Aufschriften

Auf den Aufnahmen, die der Stadtratsabgeordnete veröffentlichte, sind zudem Artilleriebeschuss der Industriezone Mariupols und Bomben mit Aufschriften zu sehen. Darauf ist demnach auf Russisch zu lesen: „Kalush, wie gewünscht! Auf Azovstal“ und auf Englisch „Help Mariupol - Help Azovstal right now“ (auf Deutsch: Helft Mariupol - Helft Azovstal sofort“, mit dem Datum 14. Mai. Der Sänger der Band Kalush Orchestra, die den ESC gewonnen hat, sagte diese Worte auf der Bühne in Turin.