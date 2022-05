Nächtlicher Einbruch in acht Gaststätten am Markt

Weitere Einbrüche

Mit einem Stein haben unbekannte Täter die Verglasung einer Apotheke in Klagenfurt eingeschlagen. Aus dem Geschäft ließen sie Wechselgeld mitgehen. Doch das war nicht der einzige Einbruch, der sich in den letzten 24 Stunden ereignet hatte. Diebe brachen auch in eine KFZ-Werkstätte in der Landeshauptstadt ein, brachen einen Tresor auf und stahlen daraus gleich mehrere Tausend Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur.