Sturm & Hagel: Kärnten startet in Gewittersaison

Es hat sich in den letzten Tagen in weiten Teilen Österreichs bereits abgezeichnet. Heute am späten Nachmittag gingen Starkregen und Hagel über weite Teile in Kärnten besonders stark nieder und verursachten erste Schäden in der Landwirtschaft. „Geschädigt wurde insbesondere im Bezirk Völkermarkt eine Ackerfläche von über 1.000 Hektar, betroffen sind Ackerkulturen und das Grünland!“, heißt es seitens der Hagelversicherung.