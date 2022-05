So gefährlich ist der Job in unseren Spitälern

In der Corona-Zeit, wo bei Patienten und Pflegekräften die Nerven vielfach ohnehin schon blank lagen - Stichworte Personalmangel und hohe Fallzahlen -, stieg das Aggressionspotenzial in den steirischen Spitälern weiter an: Krankenschwestern wurden übel beleidigt, Ärzte wüst beschimpft. Daher fühlten die Freiheitlichen Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) per Anfrage zur „Sicherheitslage in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen“ auf den Zahn.