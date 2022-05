Staat unterstützt Familien mehr als vor 20 Jahren

Mehr Geld für Kinderbetreuungseinrichtungen

„Österreich befindet sich im Ländervergleich im Mittelfeld bei Gesamtausgaben für Familien in Prozent des BIP“, heißt es in der Studie. Frankreich, Dänemark und Luxemburg geben am meisten Geld für Familien aus. Die skandinavischen Länder Schweden, Finnland und Dänemark sind bei den Ausgaben für Kinderbetreuung an vorderster Stelle. Österreich liegt in diesem Bereich unter dem Durchschnitt der 22 untersuchten EU-Staaten. Derzeit verhandeln der Bund und Länder einen weiteren Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen. Am Freitag versicherte die Regierung, dass es „wesentlich mehr Geld“ geben werde.