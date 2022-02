Auszahlung der Familienbeihilfe wird vereinfacht

Die Familienbeihilfe in Österreich soll schneller und unbürokratischer bei den Familien ankommen. Dafür wird das digitalen Beihilfeverfahren „FABIAN“ weiterentwickelt, verkündete die Regierung am Mittwoch. In Zukunft sollen „rasch und unbürokratisch wichtige Informationen für den Erhalt der Familienbeihilfe automatisiert zwischen den einzelnen Behörden und Institutionen weitergegeben werden“, erklärte Familienministerin Susanne Raab (ÖVP).