10-Punkte-Plan gegen Teuerung muss leider warten

Wie dringend ist dringlich? Der Sonderlandtag zur anhaltenden Teuerung endete am Donnerstag, wie berichtet, ohne einen konkreten Beschluss. Die ÖVP einigte sich mit sich selbst auf ein Maßnahmenpaket, das - in welcher Form auch immer - am 22. September beschlossen werden soll. Dabei liegen von SPÖ und FPÖ, die diese Sitzung ja erzwungen hatten, bereits zehn konkrete Vorschläge auf dem Tisch.