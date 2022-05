„Einkommens-Räuber“ kalte Progression abschaffen

„Seit meinem Vorstoß vor eineinhalb Wochen ist die Zahl der Befürworter zur Abschaffung der kalten Progression spürbar gestiegen. Das ist gut und richtig, aber gleichzeitig erwarte ich mir jetzt ein rasches Handeln. Die Modelle liegen alle auf dem Tisch. Jetzt muss der Bund an einem Strang ziehen und in einem parteiübergreifenden, bundesweiten Diskussionsprozess sowie in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern eindeutige Maßnahmen setzen. Ich bin jedenfalls felsenfest davon überzeugt, dass wir der kalten Progression – dem Bremsklotz unseres Steuersystems – geschlossen entgegentreten müssen“, so LH Platter. Ansonsten würden immer weitere Inflationsrekordwerte erreicht und wertvolle Entlastungen vom Preisanstieg wieder aufgefressen werden.