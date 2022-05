Das Milliarden-Risiko der OMV-Gasverträge

Bezahlen, auch wenn man das Gas nicht abnehmen will

2020 hat die OMV noch einmal die gleiche Menge für deutsche Kunden geordert, diesmal allerdings nur bis 2032. In beiden Fällen handelt es sich um - international durchaus übliche - „Take or Pay“-Verträge. Das bedeutet, dass man sich verpflichtet zu bezahlen, auch wenn man das Gas nicht abnehmen will. Allerdings hat sich die OMV vorher niemals derart langfristig gebunden.